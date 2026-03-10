Последний путь звезды «Универа»: Екатерину Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково

Звезда «Универа» Екатерину Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково

Церемония прощания с погибшей 45-летней актрисой Екатериной Ведуновой и ее 15-летней дочерью Элиной состоялась 9 марта в городе Балаково Саратовской области, пишет издание Voice.

Бывший супруг знаменитости и отец девочки ушел из жизни в конце 2025 года, заботы о погребении взяли на себя друзья и родственники погибших. В местном храме прошло отпевание, на котором присутствовало множество коллег и близких. Екатерина и Элина покоились в открытых гробах. Знакомые вспоминают артистку как необычайно энергичного и светлого человека.

«С Катей мы познакомились, когда она только вернулась из Москвы. Был, по-моему, 2015-й год. Мы с ней очень плодотворно работали до ее следующей поездки в Москву. Она была занята практически в каждом спектакле. Была жизнерадостная девчонка», — отметил худрук ТЮЗа Максим Потапов.

Жизни матери и дочери оборвались в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось поздно вечером 4 марта в Мордовии. Ведунова находилась в автомобиле Renault под управлением 77-летнего водителя. На 439-м километре трассы М-5 «Урал» мужчина потерял контроль над машиной и вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с фургоном «Луидор».

Актриса, известная ролями в популярных проектах «Универ» и «Склифосовский», скончалась мгновенно на месте аварии. Ее дочь Элина была доставлена в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти подростка — ее сердце остановилось в больнице. В той же катастрофе серьезные травмы получила 70-летняя бабушка девочки, которая сейчас находится под наблюдением медиков.

Местные власти и представители Саратовской консерватории выразили глубокие соболезнования семье, подчеркнув невосполнимость утраты для творческого сообщества.

