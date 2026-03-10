Последний путь звезды «Универа»: Екатерину Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 147 0

Траурная церемония прощания с известной артисткой и ее юной наследницей собрала сотни людей, шокированных внезапной трагедией на федеральной трассе.

Где и когда похоронили звезду Универа Екатерину Ведунову

Фото: Instagram*/vedynova_ekaterina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда «Универа» Екатерину Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково

Церемония прощания с погибшей 45-летней актрисой Екатериной Ведуновой и ее 15-летней дочерью Элиной состоялась 9 марта в городе Балаково Саратовской области, пишет издание Voice.

Бывший супруг знаменитости и отец девочки ушел из жизни в конце 2025 года, заботы о погребении взяли на себя друзья и родственники погибших. В местном храме прошло отпевание, на котором присутствовало множество коллег и близких. Екатерина и Элина покоились в открытых гробах. Знакомые вспоминают артистку как необычайно энергичного и светлого человека.

«С Катей мы познакомились, когда она только вернулась из Москвы. Был, по-моему, 2015-й год. Мы с ней очень плодотворно работали до ее следующей поездки в Москву. Она была занята практически в каждом спектакле. Была жизнерадостная девчонка», — отметил худрук ТЮЗа Максим Потапов.

Жизни матери и дочери оборвались в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось поздно вечером 4 марта в Мордовии. Ведунова находилась в автомобиле Renault под управлением 77-летнего водителя. На 439-м километре трассы М-5 «Урал» мужчина потерял контроль над машиной и вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с фургоном «Луидор».

Актриса, известная ролями в популярных проектах «Универ» и «Склифосовский», скончалась мгновенно на месте аварии. Ее дочь Элина была доставлена в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти подростка — ее сердце остановилось в больнице. В той же катастрофе серьезные травмы получила 70-летняя бабушка девочки, которая сейчас находится под наблюдением медиков.

Местные власти и представители Саратовской консерватории выразили глубокие соболезнования семье, подчеркнув невосполнимость утраты для творческого сообщества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:29
Внедорожник взорвался у торгового центра в Подмосковье
14:28
Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
14:28
Уже имела проблемы с законом: кто и за что обстрелял дом Рианны
14:20
В столице Катара раздалась серия мощных взрывов
14:10
Исповедь в красках: в Храме Христа Спасителя открылась выставка о деятелях эпохи
14:05
Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Магнитные бури будут мучить россиян весь март
Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить