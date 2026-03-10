Плесень на завтрак: названа причина массового отравления в школе Зеленограда

Школьники в Зеленограде отравились маффинами с плесенью

Пострадавшие в зеленоградской школе № 853 дети завтракали несвежей едой. Об этом сообщает источник 5‑tv.ru.

Известно, что детям дали на завтрак маффины с плесенью. У двоих школьников реакция наступила сразу — их вырвало. Еще девять пожаловались на боли в животе чуть позднее.

Директор школы Анатолий Ващилин отметил, что учреждение оперативно отреагировало на ситуацию.

«Были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами. В школу приглашены специалисты Роспотребнадзора. Проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации», — отметил он.

От лица школы Ващилин принес извинения учащимся и их семьям за сложившуюся ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в школе № 853 в Зеленограде произошло массовое отравление. Пострадавшими оказались подростки в возрасте от десяти до 13 лет.

До того стало известно, что популярная фудблогерша умерла в муках после поедания крабов. Женщина, считавшаяся опытной рыбачкой, сняла на видео весь процесс: от поимки токсичных существ до их употребления в пищу в компании друзей. Свое последнее блюдо она решила заправить кокосовым молоком и добавить туда другие морепродукты, не осознавая, что основной ингредиент содержит нейротоксины, аналогичные яду рыбы фугу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.