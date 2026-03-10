«Мечтал умереть на сцене»: Алла Рид рассказала, как уходил Александр Градский

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Певица была в ужасе от состояния артиста незадолго до его смерти.

Как умирал народный артист РФ Александр Градский

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Певица Алла Рид: Градский работал, даже когда ему было очень плохо

Народный артист РФ Александр Градский незадолго до смерти чувствовал себя очень плохо, но до последнего продолжал работать. Об этом рассказала певица Алла Рид aif.ru.

«Я видела, что он фактически умирает. Была специальная кровать, на которой он отдыхал, его привозили уже в тяжелом состоянии, рядом дежурили врачи, стояли вентиляторы. Я была в жутком шоке, в истерике», — вспоминала артистка свою работу на шоу «Голос», где Градский был одним из членов жюри.

Алла Рид была на тот момент репортером и брала интервью у ребят. Певица была впечатлена тем, что артист работал до последнего, несмотря на тяжелое состояние. Градский настолько любил этот проект, что не мог его оставить ни на минуту.

«Мне кажется, он мечтал умереть на сцене. Как любой артист», — отметила певица.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Перед смертью он перенес обширный инсульт, после которого не смог оправиться.

Ранее 5-tv.ru писал, почему вдова Градского Марина Коташенко осталась без заветных миллионов. Точка в деле о наследстве композитора поставлена.

