Вынужденный интернет-детокс: почему центр Москвы остался без связи

Миллионы россиян прямо сейчас проходят процедуру вынужденного интернет-детокса. Речь о жителях столичного региона и тех, кто оказался в Москве в эти дни. Горожане массово жалуются на отсутствие мобильного интернета, особенно в центре. Ни вызвать такси, ни расплатиться в магазине, ни просто свериться с картой города. Обычно о возможных ограничениях трафика жителей предупреждали заранее. Но тут связь местами просто пропала. В чем дело — разбирался корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Сегодня в Москве самый популярный вопрос — не как пройти в библиотеку, а работает ли у вас интернет.

«У тех, кого стоит проводной, у тех еще что-то работает в плане терминалов оплаты. У нас ничего не работает. У меня нет ни на рабочем, ни на личном ни сети, ни интернета», — рассказала сотрудница магазина.

Жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Связь — это мобильный телефон, который всегда под рукой, мы так привыкли: одним пальцем звонить, входить в интернет. Но когда ты в центре города оказываешься вне зоны доступа, кажется, что жизнь остановилась.

Может, это проблема сотовых операторов? За ответом обращаемся в салон связи.

— Не работает уже четвертый день. Не знаю.

Если для регионов отключение мобильной связи — дело привычное, то в Москве так масштабно блокируют впервые. В пресс-службах сотовых операторов «Мегафон» и Теле-2 на запрос журналистов ответили, что с их стороны проблем со связью нет. В других соответствующих службах на вопрос, почему так происходит, журналистам не ответили вообще. Роскомнадзор лишь переадресовал в Минцифры.

С начала весны график отключений, предоставленный «Ростелекомом», напоминает океанский шторм. Как видно, волны нестабильности прокатились по многим регионам России.

Когда телефон превращается в безжизненную коробочку, сотовые операторы и губернаторы регионов объясняют, что отсутствие связи — это ответные меры властей на воздушные атаки украинских дронов или профилактические меры безопасности. Но, как правило, отключения случаются в локальной зоне и длятся несколько часов.

Когда нет интернета, невозможно заказать такси. Приходится действовать старым дедовским способом — останавливать машины с руки.

Отключения интернета и мобильной связи буквально парализуют привычную жизнь мегаполисов. Непросто приходится и торговым точкам, где все завязано на интернет. На товарах QR-код, расчет через кассовые аппараты.

«Они не могут, как правило, принимать платежи. И они закрывались на время неработы», — поясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В таких условиях продавцы пытаются выкручиваться и подстраиваться.

«Ну, там было две беды. Первая — это, опять же, баристы не понимали, как пробивать заказы. На коленке, условно, решали эти вопросы. Ну и вторая — это связь с самими сотрудниками. Первая была более весомой, потому что здесь страдал наш потенциальный гость. Ну а второе — такое более лайтовое», — рассказывает сотрудница одного из заведений.

Ситуацию с частыми отключениями мобильной связи связывают с нормативными изменениями в законе о суверенном Рунете, которые вступили в силу с 1 марта, где речь идет о новы правилах и ранее принятых поправках, которые расширяют возможности государства по управлению сетью.

«Безусловно, задача создать весь защищенный контур для наших граждан, чтобы они понимали, что при любых чрезвычайных ситуациях все, что внутри России, Госуслуги, те сайты. которыми они пользуются, приложения, которыми они пользуются, банковские, системы ЖКХ, оплата за электричество, какие-то сайты бизнеса — чтобы все это находилось в безопасном контуре. Создание этого безопасного контура — это задача, которая не выполняется за один день. Это выполняется этапами. Наступил очередной этап», — сказал заместитель председателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Этот документ фактически обновляет механизмы, заложенные в 2019 году, и расширяет перечень оснований для вмешательства в работу интернета силовых структур, которые теперь могут управлять гражданскими средствами связи, ссылаясь на безопасность или оперативные мероприятия.

