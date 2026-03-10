Послание от незнакомки на лобовом стекле разрушило многолетний брак

|
Диана Кулманакова
Записка заставила кровь владелицы автомобиля застыть в жилах.

Как узнать что партнер изменяет: признаки неверности

Фото: 5-tv.ru

Mirror: послание от незнакомки на лобовом стекле разрушило многолетний брак

Брак жительницы Великобритании распался в один момент после того, как она обнаружила под дворником своего автомобиля необычное письмо от посторонней женщины. Об этом сообщает Mirror.

Автолюбительница поделилась своей историей в социальных сетях, признавшись, что содержание послания заставило ее кровь застыть в жилах. Автор записки представилась любовницей ее мужа. Однако она подчеркнула, что до недавнего времени даже не подозревала о существовании законной супруги.

Любовница пояснила, что регулярно видела машину женщины возле дома мужчины, но тот умело лгал. Он утверждал, что транспорт — это подарок его младшей сестре на совершеннолетие.

Обман раскрылся благодаря внимательности. Любовница заметила на стекле стикер с именем, который никак не мог принадлежать подростку.

В тексте записки, которую женщина зачитала своим подписчикам, незнакомка выразила искреннее сочувствие и предложила объединить усилия, чтобы проучить изменника.

«Если ты его жена, девочка, вот мой номер. Нет никакого шанса, что этому лжецу все сойдет с рук. Я умоляю, мы должны объединиться и заставить его заплатить. Он должен страдать», — написала автор послания.

Ситуация усугубилась тем, что после прочтения письма пострадавшая от неверности провела собственное расследование и обнаружила у мужа активный профиль в приложении для знакомств Tinder. Рассказывая об этом, женщина не смогла сдержать слез. Она признала, что ее мир полностью перевернулся.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на инцидент, поддержав женщину и восхитившись солидарностью незнакомки. Многие советовали обманутой жене принять предложение и встретиться с любовницей, чтобы вместе спланировать эффектный финал отношений с неверным супругом.

Один из комментаторов предложил устроить мужчине сюрприз: позвать его на ужин, где за столом его будут ждать сразу обе женщины.

Большинство сошлось во мнении, что поступок автора записки — это пример настоящей женской взаимовыручки, позволившей женщине не тратить годы на человека, который постоянно ей лгал. О том, как именно завершилось противостояние, героиня истории пока не сообщила.

