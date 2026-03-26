Потенциальный источник утечек: как умные гаджеты «помогают» мошенникам

Мошенники собирают данные о жертвах через их умные устройства

Данные, которые собирают современные умные устройства вроде часов или «умных» весов, могут оказаться у мошенников. Об этом изданию Газета.ру рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем Российского технологического университета Алексей Двилянский.

«Когда мы надеваем фитнес-браслет или становимся на умные весы, нам кажется, что мы ведем „диалог“ исключительно со своим телефоном. На деле же мы отправляем анонимизированные, но очень личные данные на серверы производителей», — отметил эксперт.

Двилянский объяснил, что эта информация используется производителями для улучшения сервисов. Однако, кроме этого, данные передаются их партнерам, например, рекламным или аналитическим компаниям. В итоге такая информация может оказаться у мошенников, которые используют ее уже в своих преступных целях.

Данные с умных устройств помогают злоумышленникам составить «психологический портрет» жертвы, узнать ее расписание, общее эмоциональное состояние и некоторые слабости. Например, подобрать время для звонка, когда человек наиболее уязвим. Кроме того, данные о вашем здоровье позволяют им сыграть на них: присылать таргетированные рассылки с предложениями приобрести якобы очень эффективные препараты, которые в действительности могут быть опасны. Также такая информация может стать инструментом для шантажа или дискриминации при трудоустройстве, предупредил Двилянский.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендовал ограничить доступ приложений к геолокации, с особой внимательностью относиться к запрашиваемым ими разрешениям и использовать безопасные настройки конфиденциальности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что злоумышленники все чаще внедряют на устройства россиян скрытые программы для слежки, которые работают незаметно для владельцев. Они занимают минимум памяти и функционируют в фоновом режиме, не запрашивая разрешения на доступ.

