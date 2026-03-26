Экономика США может рухнуть вслед за рынком ИИ

Светлана Стофорандова

Эксперт уже предрек рост безработицы на Уолл-Стрит и взлет инфляции.

Коллапс рынка ИИ приведет США к рецессии к 2027 году

Американский рынок искусственного интеллекта (ИИ) находится на грани обрушения, что может спровоцировать экономический кризис. На это обратил внимание политолог-американист Малек Дудаков, сообщает EADaily.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, сейчас теряет около 12 миллиардов долларов (более 900 тысяч рублей) ежеквартально. В попытке спасти положение стартап обещает инвесторам доходность в 17,5%, однако желающих рисковать капиталом становится все меньше.

«Важнейший спонсор OpenAI — технологическая корпорация Oracle — сама завязла в долговом кризисе и рискует попросту рухнуть. Она может потащить за собой на дно весь рынок ИИ», — отмечает эксперт.

По оценкам специалистов, схлопывание пузыря ИИ может ввергнуть США в глубокую рецессию уже к 2027 году.

«Уолл-Стрит уже ожидает роста безработицы до 5% и выше, а также взлета инфляции из-за энергокризиса», — заявил Дудаков.

Если ИИ, как единственный драйвер роста американской экономики, коллапсирует на фоне военных конфликтов и долгов Вашингтона, последствия затронут все мировые рынки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что компания OpenAI закрыла нейросеть Sora, предназначенную для генерации видео. Причиной стали слишком большие расходы.

