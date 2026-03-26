«Россия должна быть сильной»: Путин обозначил приоритеты экономики страны

Путин: Россия должна быть сильной, чтобы ответить на вызов времени

Президент России Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где затронул ключевые темы развития бизнеса, инвестиционного климата и взаимодействия государства с деловым сообществом. Главные заявления — в материале 5-tv.ru.

О взаимодействии власти и предпринимателей

По словам Путина, подобные форумы традиционно собирают руководителей и владельцев крупных компаний, позволяя им обсуждать самые актуальные вопросы напрямую с представителями власти.

Президент отметил, что государственные структуры и бизнес давно выстроили системный диалог, который помогает находить решения для поддержания деловой активности и формирования благоприятной среды для инвестиций.

Глава государства напомнил, что тесное сотрудничество между государственными институтами и предпринимательским сообществом уже играло важную роль в сложные периоды экономической трансформации страны, в том числе в конце XX века и на этапе восстановления экономики в начале нового столетия.

О санкциях и внешнеполитических факторах

Путин подчеркнул, что сегодня партнерство государства и бизнеса приобретает особое значение на фоне растущей нестабильности на мировых рынках.

Он напомнил о событиях 2014 года и последовавших ограничительных мерах, которые, по его словам, были введены без санкции международных институтов.

Президент также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, которая негативно отражается на логистических цепочках и работе целых отраслей — от энергетики и металлургии до производства удобрений и товаров широкого потребления.

По его оценке, последствия этого кризиса пока сложно предсказать, однако они уже оказывают влияние на глобальные экономические процессы.

«Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть сильной», — подчеркнул Путин.

О партнерстве и экономических задачах

Глава государства отметил, что совместные усилия власти и бизнеса позволяют удерживать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляционные процессы.

Он подчеркнул важность продолжения такого сотрудничества для обеспечения долгосрочного роста экономики в условиях масштабных изменений на мировых рынках.

Президент обратил внимание, что рост цен на экспортные товары может создать соблазн направить дополнительные доходы на краткосрочные цели, однако подобный подход, по его мнению, несет риски.

Он указал на необходимость взвешенной финансовой политики как для частного сектора, так и для государственных структур.

О подходах к экономической политике

Путин призвал участников съезда придерживаться осторожной стратегии и учитывать, что колебания рынков могут быть временными.

Он отметил, что в деловой среде собралось профессиональное сообщество, хорошо понимающее последствия необдуманных решений, поэтому умеренный консерватизм должен стать основой финансовой дисциплины.

Президент добавил, что при этом важно сохранять курс на развитие, усиливать позиции российских компаний и повышать их конкурентоспособность как внутри страны, так и за ее пределами.

По его мнению, достижение этих целей напрямую связано с укреплением экономической самостоятельности государства.

О значении суверенитета

Путин заявил, что современные мировые реалии наглядно демонстрируют ценность независимости и ее роль в защите национальных интересов.

Он подчеркнул, что отказ от самостоятельной политики в прошлом нередко приводил к негативным последствиям для государств, рассчитывавших на более выгодные условия сотрудничества.

О культурном наследии

Глава государства напомнил о проекте, направленном на сохранение исторических объектов — усадеб, старинных зданий и других памятников архитектуры.

По его словам, к 2030 году планируется восстановить и вовлечь в экономическую деятельность не менее тысячи таких объектов, чтобы сохранить их для будущих поколений.

О национальной модели и инвестиционной поддержке

Президент сообщил, что результаты реализации национальной модели развития экономики планируется обсудить в ближайшее время, в том числе на площадке Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что ведется работа по созданию единой системы сопровождения инвесторов, которая обеспечит профессиональную поддержку проектов на всех этапах.

О социальной ответственности бизнеса

Путин подчеркнул, что предприниматели все чаще уделяют внимание вопросам экологии, благоустройства и качества жизни сотрудников.

Он поблагодарил представителей бизнеса за участие в подобных инициативах, назвав их важной частью совместной работы по развитию страны.

О премии и общественных инициативах

Президент отметил рост числа лауреатов премии «Лидеры ответственного бизнеса», что, по его словам, свидетельствует о расширении практики социальных проектов в корпоративной среде.

Он выразил уверенность, что подобных инициатив должно становиться больше, и вновь напомнил о важности программ по сохранению культурного наследия.

