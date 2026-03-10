Армия России сможет защищать своих граждан за рубежом

Правительственная комиссия одобрила законопроект, направленный на защиту российских граждан за рубежом Вооруженными силами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы документа.

«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста, уголовного и иного преследования», — сказано в тексте.

Кроме того, принятый документ предусматривает защиту российской армией граждан от международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России и резолюции Совбеза ООН.

Новый законопроект вносит изменения в статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре 2025 года заявил, что Россия будет заниматься защитой соотечественников в иностранных государствах. Об этом писал 5-tv.ru.

