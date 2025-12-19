Путин: Россия будет защищать соотечественников за рубежом

Делать это нужно так, чтобы не ухудшать их положение.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия будет заниматься защитой соотечественников за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года».
«Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать», — заверил глава государства.
Также российский лидер отметил в общем, что работа с соотечественниками за рубежом ведется, и Россия намерена ее продолжать. Путин добавил, что для плодотворной работы необходимо ввести много современных инструментов, чтобы они были эффективными и доходили до потребителя.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в России много значимых культурных проектов, которые государство намерено поддерживать.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Путин поручил разобраться с вопросом льгот для контрактников на СВО
- 19 дек
- Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
- 19 дек
- Путин встретился с волонтерами программы «Итоги года» после прямой линии
- 19 дек
- Путин рассказал, с чего начинается Родина
- 19 дек
- «Безо всякого преувеличения!» — Путин о лучшем и худшем моментах 2025 года
- 19 дек
- «Неприлично прозвучит»: Путин пошутил о нарушении им трудового законодательства
- 19 дек
- «Любить маму»: Путин назвал главный жизненный ориентир
- 19 дек
- Путин рассказал, как относится к передачам про украинский кризис на российском ТВ
- 19 дек
- Как у любого человека: Путин признался, что страдает от профдеформации
- 19 дек
- «Заставляет идти дальше»: Путин рассказал об источнике своей мотивации
Читайте также
93%
Нашли ошибку?