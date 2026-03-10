Италия купила редкий портрет Караваджо за 30 миллионов евро

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Эта картина является одной из немногих сохранившихся у художника.

Где находится Портрет Маффео Барберини художника Караваджо

Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Италия приобрела «Портрет Маффео Барберини» 1598 года мастера барокко Микеланджело Меризи да Караваджо за 30 миллионов евро (более двух миллиардов 755 миллионов рублей). Об этом сообщает Reuters.

«После более чем года переговоров мы сегодня объявляем о приобретении выдающегося шедевра Караваджо», — сказал министр культуры Алессандро Джули в заявлении.

Как отметило министерство культуры страны, эта покупка является одной из самой крупнейших, когда-либо выплаченных государством за один предмет искусства.

Маффео Барберини был влиятельным клириком, который позже стал папой Урбаном VIII — одним из самых великих покровителей искусства своего времени. Эта картина является одной из немногих сохранившихся портретов художника. Всего в мире насчитывается около 60 работ Караваджо.

Этот портрет хранился во Флоренции в частной коллекции и был приписан Караваджо в 1963 году. В 2024 году работу впервые показали публике в Риме в Палаццо Барберини. Теперь произведение станет частью постоянной коллекции музея.

Ранее 5-tv.ru писал, что в древней римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на премьера Италии Джорджи Мелони.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Токсичный актив: как особняк педофила превратился в проклятие для наследников
19:24
Собянин: 12 тысяч московских школьников обучаются в инженерных классах
19:04
По Брянску нанесен ракетный удар — есть погибшие и раненые
19:03
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
18:50
Правил нет: бывшая сотрудница суперъяхт раскрыла темную сторону роскошных круизов
18:48
Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Больничный по-новому: что изменилось в правилах оформления в 2026 году
Цветы повсюду: прошло 40 дней с убийства девятилетнего Паши в Петербурге
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить