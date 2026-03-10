Императорский фарфор Александра III вернулся в Гатчинский дворец

Флаг Российской империи сегодня весь день развевается над Гатчинским дворцом. Ко дню рождения императорской резиденции музею-заповеднику передали редкие предметы из частных коллекций. Торжественную церемонию провели в стенах отреставрированной Китайской галереи. Среди подарков — фотопортрет цесаревича Александра Александровича с его подписью. И это не единственная большая удача для музея. Какие еще экспонаты пополнят выставку — увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Фарфоровая простоквашница XIX века. Позолота и черный двуглавый орел — непременные атрибуты посуды правящей династии.

«Молочные продукты входят в моду, появляются специальные предметы в сервизах. Цепляет тем, что это вообще-то простоквашница сама по себе. Это очень редкий предмет, их почти не сохранилось», — рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника «Гатчина» Инна Беляева.

Именно эта простоквашница украшала обеденный стол Александра III. Император-богатырь, который, как говорили, и подковы руками разгибал, очень любил молочные продукты и всю русскую кухню. А еще науку и искусство. За что его и прозвали их покровителем. В Гатчинском дворце — своей главной резиденции — он собрал богатейшую коллекцию фарфора. Особое внимание — восточным мотивам.

«Мастерские Арита были очень популярны. Их отличает определенная стилистика. Смотришь на эти вещи и понимаешь по цветовой гамме, по тому, как выполняется роспись. Они очень-очень характерны», — поясняет научный руководитель музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова.

Символично, что именно 10 марта, в день рождения Александра III, творения японских мастеров XVIII века перешли в музей из частной коллекции.

Императорский фарфор выставят в дворцовой Китайской галерее. Некогда здесь хранилось более двух тысяч экспонатов — вазы, блюда, чаши. Но и произведения искусства, и интерьеры оказались утрачены при вторжении гитлеровцев. Благо фотографии и документы сохранены.

«В середине XIX века художник Гау написал несколько акварелей, которые позволяют цветовое решение воссоздать. Вот несколько лет работы, и вы видите эти двери, окна, роспись по штукатурке, под натуральный камень, которым был облицован Гатчинский дворец снаружи. Все воссоздано так, как было до разрушения 1944 года», — говорит пресс-секретарь музея-заповедника «Гатчина» Николай Васильев.

Во время блокады здесь, в Гатчинском дворце, располагался штаб вермахта, откуда руководили наступлением на Ленинград. В 1944-м во время бегства фашисты дворец подожгли, а все музейные ценности или украли, или уничтожили. Это Чесменская галерея: она показывает, как было до и как стало после.

Советские, а затем и российские специалисты и дворец восстановили, и большую часть экспонатов нашли. К 260-летию любимой резиденции российских императоров музей подготовил выставки с уникальными предметами, которые раньше публике не показывали.

