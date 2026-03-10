«Ариадна даже не позвонила»: дочь и мать бросили Волочкову после операции

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Лечение в немецкой клинике стало тяжелым испытанием для артистки.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Дочь и мать Анастасии Волочковой бросили ее после операции в Германии

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова впервые раскрыла шокирующие подробности своего состояния после хирургического вмешательства, которое состоялось в феврале в Германии. Артистка призналась в эфире федерального канала, что ее единственная дочь Ариадна и мать никак не отреагировали на известие о серьезных проблемах со здоровьем.

«Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего», — поделилась переживаниями знаменитость.

Как выяснилось, ситуация была критической: у балерины практически полностью стерлась хрящевая ткань, из-за чего левая нога начала отказывать. Операция, за которую не решились взяться российские специалисты, проводилась сразу двумя профессорами в госпитале святой Марии в Мюльхайме.

Несмотря на сложность процедуры, стоимость которой составила около 30 тысяч евро (порядка трех миллионов рублей), балерина осталась недовольна сервисом. Волочкова сетовала на однообразное питание и отсутствие привычных ей продуктов.

По ее словам, три дня она безуспешно просила медицинский персонал найти для нее обычные листья салата и два яйца. Кроме того, чрезмерное рвение артистки вернуться к работе едва не привело к трагедии: на следующий день после манипуляций она попыталась сесть на шпагат, из-за чего швы разошлись.

Врачам пришлось проводить повторное вмешательство, однако уже через месяц балерина смогла снова выйти на сцену.

