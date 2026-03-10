Два человека погибли под электропоездом на станции Орехово-Зуево

Дарья Корзина
Следственный комитет проводит проверку.

Двое погибли под электропоездом на станции Орехово-Зуево

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мужчина и женщина погибли в результате наезда электропоезда на станции Орехово-Зуево Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, Восточным следственным отделом ЗМСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Следствие установило, что утром электропоезд Москва — Крутое сбил двух граждан, переходивших пути в неположенном месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге под поездом погибла мать троих детей. 46-летнюю Екатерину Радаеву насмерть сбил поезд на железнодорожной станции Северка.

По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте под пешеходным мостом и споткнулась. Также сообщалось, что Радаева десять лет назад осталась вдовой — ее муж также погиб на железной дороге.

