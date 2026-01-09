Повторила судьбу мужа спустя 10 лет: в Екатеринбурге под поездом погибла мать троих детей

В Екатеринбурге поезд сбил многодетную мать Екатерину Радаеву через 10 лет после

В Екатеринбурге маму троих детей, 46-летнюю Екатерину Радаеву, насмерть сбил поезд. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Трагедия произошла на железнодорожной станции Северка. Радаева переходила пути в неположенном месте, под пешеходным мостом, и споткнулась.

Известно, жительница Екатеринбурга воспитывала троих детей. Десять лет назад она стала вдовой — ее муж также погиб на железной дороге.

«Катя была очень хорошим человеком, позитивным и отзывчивым. У нее остались две дочери и сын. Старшая выучилась на врача, средней — 17 лет, сейчас учится. Сыну — 12, он учится в школе», — сообщила подруга погибшей в беседе с агентством URA.RU.

По словам подруги, Екатерина всю жизнь трудилась в торговле. Более восьми лет Радаева держала небольшой магазин, а в последнее время работала на деревоперерабатывающем предприятии в поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга.

