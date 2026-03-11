В Федерации автовладельцев предупредили о падении спроса на автомобили бизнес-класса в России

Федерация автовладельцев РФ: в стране наметится падение спроса на люксовые авто

В России может значительно сократиться спрос на автомобили бизнес-класса после изменения правил расчета утилизационного сбора. По оценке руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, продажи таких машин способны снизиться примерно наполовину. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству URA.RU.

Канаев отметил, что бюджетные автомобили могут пострадать меньше, поскольку многие из них оснащаются двигателями мощностью до установленного порога.

Изменения связаны с новыми правилами расчета утилизационного сбора, действующими в России с декабря 2025 года. Теперь размер платежа зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготный сбор для физических лиц при ввозе автомобилей из-за рубежа распространяется только на машины мощностью до 160 лошадиных сил. Для более мощных автомобилей применяется коммерческая ставка, из-за чего стоимость таких моделей заметно увеличилась.

