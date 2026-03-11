В Федерации автовладельцев предупредили о падении спроса на автомобили бизнес-класса в России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Изменение правил расчета утилизационного сбора может серьезно повлиять на структуру автомобильного рынка и продажи дорогих машин.

Как меняется рынок автомобилей в России — последние данные

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федерация автовладельцев РФ: в стране наметится падение спроса на люксовые авто

В России может значительно сократиться спрос на автомобили бизнес-класса после изменения правил расчета утилизационного сбора. По оценке руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, продажи таких машин способны снизиться примерно наполовину. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству URA.RU.

Канаев отметил, что бюджетные автомобили могут пострадать меньше, поскольку многие из них оснащаются двигателями мощностью до установленного порога.

Изменения связаны с новыми правилами расчета утилизационного сбора, действующими в России с декабря 2025 года. Теперь размер платежа зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготный сбор для физических лиц при ввозе автомобилей из-за рубежа распространяется только на машины мощностью до 160 лошадиных сил. Для более мощных автомобилей применяется коммерческая ставка, из-за чего стоимость таких моделей заметно увеличилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцы Porsche и BMW столкнулись с проблемами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Лихачев: встреча с главой МАГАТЭ состоится вечером 12 марта
20:00
Кожевник раскрыл способ спасти обувь после зимних реагентов
19:42
Россиянам объяснили, как сохранить силу мышц с возрастом
19:20
В Федерации автовладельцев предупредили о падении спроса на автомобили бизнес-класса в России
19:18
«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
19:07
Господдержка: как правительство повышает доступность российской агротехники

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео