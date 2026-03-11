«Рыдаю третьи сутки»: стал известен диагноз Лерчек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 73 0

После рождения четвертого ребенка состояние блогера ухудшилось: у нее стали разрушатся позвонки.

Чем болеет блогер Лерчек: подробности состояния здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

У блогера Лерчек диагностировали четвертую стадию рака желудка

У блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, диагностирована четвертая стадия рака желудка. Об этом рассказала ее подруга Алина Акилова в социальных сетях.

По словам Акиловой, болезнь сопровождается появлением метастазов в легких, что серьезно осложняет ситуацию.

Она отметила, что из-за ограничений, связанных с домашним арестом и судебными разбирательствами, Лерчек не могла своевременно посещать медицинские учреждения для проведения необходимых обследований и сдачи анализов.

«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда — все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое», — поделилась подруга блогера.

Акилова выразила надежду на справедливость и призвала приостановить юридическое давление на многодетную мать ради спасения ее жизни. Она подчеркнула, что всегда есть шанс на выздоровление, если начать активную борьбу с болезнью без внешних препятствий.

Ситуация вокруг здоровья Лерчек вызвала споры среди подписчиков. Одни сочувствуют блогеру, другие критикуют Акилову за разглашение конфиденциальных медицинских данных.

В защиту Чекалиной выступили и другие публичные личности. В частности, Виктория Боня задалась вопросом об ответственности за упущенное время. Она напомнила, что в течение года Валерия находилась под ограничениями, которые могли помешать своевременной диагностике.

Боня поддержала инициативу юриста Кати Гордон по созданию движения за освобождение Чекалиной из-под домашнего ареста, чтобы она могла беспрепятственно проходить курс лечения в специализированных клиниках.

Рождение сына и первые сигналы

Лерчек родила четвертого ребенка в конце февраля 2026 года. Мальчик появился на свет от ее нового возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Роды проходили с помощью кесарева сечения, ребенок родился здоровым.

Врачи, принимавшие роды, заподозрили, что с плацентой не все в порядке, и дважды отправляли ее на гистологическое исследование. Оба анализа подтвердили наличие злокачественной опухоли.

Вскоре после родов у Чекалиной обнаружили метастазы в легких и провели операцию на позвоночнике — несколько позвонков начали разрушаться.

За что Лерчек под домашним арестом

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин находятся под домашним арестом с ноября 2024 года по делу о незаконном выводе денег за рубеж.

Следствие считает, что в 2021–2022 годах пара перевела на счета иностранной компании в ОАЭ более 251 миллиона рублей, используя подложные документы. Операции проводились как покупка информационных продуктов при продаже фитнес-марафонов. Мера пресечения продлена до 10 мая 2026 года.

