Чемпион России по прыжкам Никита Сарновский ушел от Плющенко к Тутберидзе

Спортсмен также забрал с собой сестру.

Почему Никита Сарновский ушел от Плющенко к Тутберидзе

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Чемпион России по прыжкам Никита Сарновский и его 13-летняя сестра София покинули академию заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко. В ближайшее время они начнут тренировки в группе заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Об этом фигуристы сообщили в своих социальных сетях.

«Искренне благодарен за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — поблагодарил 18-летний Никита Сарновский тренерский штаб.

София также тепло попрощалась с академией.

Почему ушли: версии

Одной из возможных причин стал конфликт с Ириной Костылевой — матерью 14-летней фигуристки Елены Костылевой.

В феврале женщина публично обвинила Софию Сарновскую в том, что та якобы намеренно мешала ее дочери на разминке во время первенства России в Саранске, назвав юную спортсменку «мразотой».

Однако после скандала Плющенко прекратил сотрудничество с юной Еленой Костылевой. Причиной он назвал то, что ее мать выдвигала условия, лишенные здравого смысла.

При этом, Костылева-старшая опровергла версию личного конфликта. По ее словам, уход связан с финансовыми условиями.

«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, „материальные блага“. Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла», — рассказала она «Спорт-Экспресс».

Вопрос с контрактами

У обоих фигуристов были действующие соглашения с академией Плющенко. По данным источников, вопрос будет урегулирован в досудебном порядке. Родители спортсменов выплатят неустойку за расторжение контрактов.

