Водолазы выполнили более 30 погружений во время поиска детей в Звенигороде

Во время поисков трех пропавших в Звенигороде детей спасатели 31 раз погружались в Москву-реку. Об этом сообщили ТАСС в штабе поисковой операции.

«С начала поисковой операции водолазы совершили 31 спуск, обследовав 5,8 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки», — заявил собеседник агентства.

В штабе отметили, что в спасательных работах участвуют 18 водолазов, однако поиски никаких результатов пока не принесли.

Подростки ушли из дома в микрорайоне Восточный днем 7 марта. Последний раз их фиксировали камеры видеонаблюдения в районе Игнатьевской улицы, рядом с Москвой-рекой. Когда школьники вечером не вернулись домой, родители обратились в полицию.

По данному факту следствие завело уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Пропавшие, которых ищут несколько дней, могли утонуть в реке, их следы и личные вещи были обнаружены на берегу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что начавшиеся паводки осложняют поиски пропавших детей в Звенигороде.

