ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом

Диверсанта, работавшего на СБУ, поймали с поличным в Ивановской области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Федеральная служба безопасности задержала жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв российской военной авиатехники. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Силовики выяснили, что мужчина связался со Службой безопасности Украины в мессенджере WhatsApp* и получил инструкцию подорвать авиационную технику Вооруженных сил Российской Федерации в интересах киевского режима.
СБУ организовала доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, взрывчатки и сопутствующего оборудования. После этого преступник забрал материалы из тайников и перевез к себе домой. Там он какое-то время тренировался собирать бомбы и отрабатывал навыки пилотирования БПЛА.
Кроме того, по заданию куратора он неоднократно выезжал на разведку к аэродромам в Москве, во Владимирской и Ивановской областях.
Мужчина был задержан с поличным на территории Ивановской области — его поймали во время подготовки к диверсии. У преступника изъяты FPV-дроны, комплектующие, взрывчатые вещества, а также техника и средства связи.
На несостоявшегося террориста возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в диверсионной группе, незаконном хранении взрывчатки и подготовке к совершению диверсии.
Ранее в Бахчисарайском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который занимался шпионажем в интересах Киева.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
93%
Нашли ошибку?