ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Диверсанта, работавшего на СБУ, поймали с поличным в Ивановской области.

ФСБ раскрыла очередной план теракта агента Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная служба безопасности задержала жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв российской военной авиатехники. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики выяснили, что мужчина связался со Службой безопасности Украины в мессенджере WhatsApp* и получил инструкцию подорвать авиационную технику Вооруженных сил Российской Федерации в интересах киевского режима.

СБУ организовала доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, взрывчатки и сопутствующего оборудования. После этого преступник забрал материалы из тайников и перевез к себе домой. Там он какое-то время тренировался собирать бомбы и отрабатывал навыки пилотирования БПЛА.

Кроме того, по заданию куратора он неоднократно выезжал на разведку к аэродромам в Москве, во Владимирской и Ивановской областях.

Мужчина был задержан с поличным на территории Ивановской области — его поймали во время подготовки к диверсии. У преступника изъяты FPV-дроны, комплектующие, взрывчатые вещества, а также техника и средства связи.

На несостоявшегося террориста возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в диверсионной группе, незаконном хранении взрывчатки и подготовке к совершению диверсии.

Ранее в Бахчисарайском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который занимался шпионажем в интересах Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Четыре человека пострадали от падения двух беспилотников у аэропорта в Дубае
10:46
Самолет привлекут к поискам пропавших в подмосковном Звенигороде детей
10:38
Экстремальное преображение: как похудел Леня из «Ворониных»
10:34
ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом
10:32
Скандал в тюрьме: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой
10:16
«Беготня по штабам»: Плющенко прокомментировал уход Сарновских к Тутберидзе

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро