Экстремальное преображение: как похудел Леня из «Ворониных»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Причиной смены имиджа стала неизлечимая болезнь.

Как похудел Леня из Ворониных что случилось фото

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда Ворониных Станислав Дужников похудел на 60 килограммов

Актер Станислав Дужников избавился от 60 килограммов лишнего веса. Как пишет KP.RU, экстремальное похудение стало следствием хирургического вмешательства — резекции желудка.

Летом 2025 года артист, известный зрителям по роли Лени в сериале «Воронины», перенес операцию по уменьшению желудка. На такой радикальный шаг мужчина пошел не ради красоты, а по медицинским показаниям.

У него диагностировали ожирение третьей степени и сахарный диабет, который является неизлечимым заболеванием. Избыточная масса тела критически усугубляла состояние здоровья 52-летнего артиста.

До проведения бариатрической операции, которая продолжалась около трех часов, вес Дужникова приближался к отметке в 200 килограммов. Пиковые показатели массы тела пришлись на десятилетний период съемок в «Ворониных». Как признался сам Станислав, в то время он намеренно старался поправиться для соответствия экранному образу.

Артист питался шесть раз в сутки, налегая на калорийные десерты и мучные изделия. Со временем он захотел вернуться в прежнюю форму, чтобы иметь возможность получать новые роли и быть интересным режиссерам в более легком весе.

Однако самостоятельно справиться с проблемой Дужникову не удалось. По словам актера, он столкнулся с серьезным сбоем в организме после затяжной болезни и долгого процесса восстановления. Несмотря на то, что артист старался не переедать и оставаться активным, его тело отреагировало на стресс набором веса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Четыре человека пострадали от падения двух беспилотников у аэропорта в Дубае
10:46
Самолет привлекут к поискам пропавших в подмосковном Звенигороде детей
10:38
Экстремальное преображение: как похудел Леня из «Ворониных»
10:34
ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом
10:32
Скандал в тюрьме: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой
10:16
«Беготня по штабам»: Плющенко прокомментировал уход Сарновских к Тутберидзе

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить