Не на того учились? В России появились две отрасли с зарплатой более 500 тысяч

Финансовый сектор стал лидером по уровню зарплат в России

В России определены две экономические отрасли, где средний размер ежемесячных выплат сотрудникам перешагнул отметку в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа статистических данных за декабрь 2025 года.

Лидерами по уровню доходов стали работники негосударственных пенсионных фондов, чья средняя зарплата составила 516,6 тысячи рублей, а также специалисты, занимающиеся денежным посредничеством, с показателем в 515,3 тысячи рублей. Примечательно, что годом ранее, в декабре 2024-го, подобный зарплатный порог удалось преодолеть только представителям пенсионных фондов.

В пятерку наиболее доходных сфер деятельности вошла добыча нефти и природного газа, где специалисты в среднем получают около 450 тысяч рублей. На четвертой строчке оказалось производство информационных носителей с доходом в 405 тысяч рублей, а на пятой — вспомогательная финансовая деятельность, приносящая сотрудникам 388,8 тысячи рублей ежемесячно.

Также высокие заработки зафиксированы в музыкальной индустрии, гражданской авиации и среди ученых, работающих в гуманитарном секторе — их доходы варьируются от 364 до 367 тысяч рублей.

Замыкают топ-10 самых высокооплачиваемых направлений сотрудники представительств международных организаций и профессионалы, занимающиеся организацией выставок и конференций. Их средние начисления составили 333,7 и 331,8 тысячи рублей соответственно.

Приведенные цифры включают в себя все премии, надбавки и бонусы до вычета подоходного налога. При расчете учитываются данные по всем категориям персонала, включая топ-менеджмент со сверхвысокими окладами. В целом по стране средний уровень начисленной зарплаты к завершению 2025 года достиг 139,7 тысячи рублей, что на 11 тысяч больше показателей предыдущего года.

