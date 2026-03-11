Не на того учились? В России появились две отрасли с зарплатой более 500 тысяч

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

В этой сумме — премии, надбавки и бонусы до вычета подоходного налога.

В какой отрасли в России самые большие зарплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финансовый сектор стал лидером по уровню зарплат в России

В России определены две экономические отрасли, где средний размер ежемесячных выплат сотрудникам перешагнул отметку в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа статистических данных за декабрь 2025 года.

Лидерами по уровню доходов стали работники негосударственных пенсионных фондов, чья средняя зарплата составила 516,6 тысячи рублей, а также специалисты, занимающиеся денежным посредничеством, с показателем в 515,3 тысячи рублей. Примечательно, что годом ранее, в декабре 2024-го, подобный зарплатный порог удалось преодолеть только представителям пенсионных фондов.

В пятерку наиболее доходных сфер деятельности вошла добыча нефти и природного газа, где специалисты в среднем получают около 450 тысяч рублей. На четвертой строчке оказалось производство информационных носителей с доходом в 405 тысяч рублей, а на пятой — вспомогательная финансовая деятельность, приносящая сотрудникам 388,8 тысячи рублей ежемесячно.

Также высокие заработки зафиксированы в музыкальной индустрии, гражданской авиации и среди ученых, работающих в гуманитарном секторе — их доходы варьируются от 364 до 367 тысяч рублей.

Замыкают топ-10 самых высокооплачиваемых направлений сотрудники представительств международных организаций и профессионалы, занимающиеся организацией выставок и конференций. Их средние начисления составили 333,7 и 331,8 тысячи рублей соответственно.

Приведенные цифры включают в себя все премии, надбавки и бонусы до вычета подоходного налога. При расчете учитываются данные по всем категориям персонала, включая топ-менеджмент со сверхвысокими окладами. В целом по стране средний уровень начисленной зарплаты к завершению 2025 года достиг 139,7 тысячи рублей, что на 11 тысяч больше показателей предыдущего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
Выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%
13:41
ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
13:40
Бойцу, в одиночку оборонявшему позицию 68 дней, присвоили звание Героя России
13:40
Четвероногий спаситель: собака обнаружила у женщины рак легких
13:30
Торчащая из асфальта арматура проткнула пассажирку автомобиля на Камчатке
13:20
Новый имидж и грандиозные планы: певица Слава возвращается к гастролям

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
«Рыдаю третьи сутки»: стал известен диагноз Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео