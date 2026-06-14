Чукотка стала лидером по уровню средней зарплаты в России

Средняя зарплата на Чукотке за год выросла на 30 тысяч рублей

Чукотка стала лидером среди регионов России по уровню средней заработной платы. За год размер получки увеличился более чем на 30 тысяч рублей. Об этом сообщают журналисты ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По информации агентства, в марте 2026 года в Чукотском автономном округе средняя зарплата достигла 246 444 рублей. Годом ранее в том же месяце она составляла 214 400 рублей. Соответственно, разница составила 32 тысячи рублей с лишним.

Согласно данным Росстата, к Чукотке по уровню заработков населения приблизилась Москва. Расположившаяся на втором месте столица России отметилась показателем в 220 тысяч рублей. В марте 2025 года средняя зарплата находилась на уровне около 189 тысяч рублей.

По итогам первого квартала текущего года лидирующие регионы также сохранили показатели выше 200 тысяч руб. На Чукотке средняя зарплата достигла 228 тысяч рублей, увеличившись на 15%, а в Москве — 202 тысяч, что на 20% больше, чем в первом квартале 2025-го.

Средний размер оплаты труда в России в марте этого года составлял 112 654 рубля. Цифры в Москве и на Чукотке превысили его более чем вдвое. Статистика включает начисленную сумму до вычета налогов, а также премии и другие дополнительные выплаты. Рассчитывается доход всех работников организаций в регионе.

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