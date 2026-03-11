«Самая красивая девочка в мире» выходит замуж за диджея

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Громкий статус закрепился за Тилан Бордо, когда ей было шесть лет.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/MPG

Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо выходит замуж за диджея

Популярная модель Тилан Блондо, получившая в детстве неофициальный титул самой красивой девочки планеты, готовится к свадьбе с музыкантом Беном Атталем. Об этом она сообщила в Instagram*.

Пара объявила о помолвке после романтического отпуска на греческом побережье. Торжественный момент прошел в особенной обстановке у Эгейского моря: путь к месту ужина под открытым небом был полностью декорирован лепестками роз. Позже влюбленные отпраздновали это событие в элитном отеле на Афинской Ривьере, где девушка показала кольцо с массивным бриллиантом.

«Я сказала „да“ своему лучшему другу. Вот и мы — навсегда», — поделилась эмоциями Блондо.

Профессиональный путь Тилан в мире высокой моды начался крайне рано — уже в четыре года она дефилировала на показе Жан-Поля Готье. Громкий статус самой красивой девочки в мире закрепился за ней в шестилетнем возрасте после публикации в журнале Vogue.

В 2018 году модель подтвердила свою исключительность, заняв первую строчку в глобальном рейтинге TC Candler. Стоит отметить, что восхождение к славе сопровождалось спорами: фотосессию десятилетней Тилан для французского Vogue критиковали за излишнюю взрослость, однако ее мать, Вероник Лубри, всегда выступала в защиту профессиональных съемок дочери.

Личные отношения Блондо и Бен Атталя длятся с 2020 года. Роман завязался практически сразу после того, как манекенщица прекратила отношения с Миланом Мерриттом. Примечательно, что решение о создании семьи было принято парой через два месяца после трагического события в жизни модели. Семья Тилан понесла утрату — скончался ее отчим, известный продюсер Жерар Кадош. Мужчина долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием — раком поджелудочной железы, однако спасти его не удалось. Теперь девушка надеется обрести личное счастье в новом статусе супруги.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

