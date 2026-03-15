Секрет утренней бодрости: что нужно добавлять в первый за день стакан воды

Простая привычка поможет восполнить дефицит редких минералов и улучшить работу организма.
Mirror: в утренний стакан воды стоит добавлять соль
Для поддержания здоровья в долгосрочной перспективе необходимо пить по утрам воду с добавлением натуральной морской соли. Об этом сообщает Mirror.
Известный биохакер и эксперт по здоровью Гэри Брека порекомендовал сразу после пробуждения выпивать около 300 миллилитров минерализованной воды.
По его словам, в напиток следует добавлять кельтскую соль или золотую соль Баха. Они содержат десятки необходимых организму микроэлементов.
Специалист подчеркивает, что большинство людей страдает от нехватки таких веществ, как бор, марганец, молибден и селен.
«Мы не говорим здесь о поваренной соли. Морская соль Баха, вероятно, лучшая соль, которую можно предложить человеческому организму, потому что в ней присутствует все 91 микроэлемент», — пояснил эксперт.
Кельтская соль также является отличным выбором, предлагая более 80 минералов. Они способствуют гидратации, поддержанию электролитного баланса и правильной работе клеток.
Обычная столовая соль, напротив, лишена этих преимуществ и состоит преимущественно из хлорида натрия, избыток которого связывают с риском гипертонии.
Научные данные подтверждают, что добавление качественной соли в утренний рацион помогает восстановить уровень электролитов, потерянных за ночь, и улучшает эффективность усвоения влаги.
Исследования, опубликованные в профильных медицинских журналах, указывают на важную роль этих минералов в работе нервной системы и снижении хронических воспалений.
При этом эксперты предостерегают от использования розовой гималайской соли сомнительного происхождения, так как в некоторых образцах могут содержаться тяжелые металлы из-за особенностей добычи.
Правильно подобранная натуральная соль помогает поддерживать здоровое кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему без вреда для организма.
61%
