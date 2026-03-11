Мальчик застрелил шестилетнюю сестру, пока мать была в ресторане
Женщина оставила пятерых малышей в машине с оружием в свободном доступе.
Фото: 5-tv.ru
People: шестилетний мальчик застрелил младшую сестру из маминого пистолета
В американском городе Детройт 11-летний мальчик совершил смертельный выстрел в свою шестилетнюю сестру, пока их мать находилась в заведении общественного питания. Об этом пишет People.
Трагический инцидент зафиксирован 8 марта на стоянке возле одного из местных ресторанов. По предварительным данным правоохранительных органов, 41-летняя Тоня Джонсон оставила пятерых несовершеннолетних детей одних в салоне транспортного средства, а сама отправилась за покупкой еды. В отсутствие взрослых один из сыновей наткнулся на огнестрельное оружие, которое хранилось в машине с нарушениями правил безопасности.
После случайного выстрела пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия квалифицированных врачей и оказанную помощь, спасти ребенка не удалось, полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью. В отношении матери погибшей уже инициировано судебное разбирательство. Американке официально предъявили обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия, а также в жестоком обращении с детьми, повлекшем тяжкие последствия.
Примечательно, что в ходе проведения следственных действий и обыска в жилом помещении подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли другие единицы вооружения.
Проблема неконтролируемого оборота оружия в Штатах регулярно приводит к подобным происшествиям. Так, 1 марта текущего года в сегменте общепита в Лонг-Бич также была зафиксирована стрельба во время торжественного открытия нового ресторана.
В тот раз в результате конфликта погиб один человек и еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители продолжают работу по усилению контроля за владельцами пистолетов и винтовок, однако случаи попадания опасных предметов в руки детей в США происходят пугающе часто.
