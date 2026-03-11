Запуск ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску был бы невозможен без специалистов из Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Очевидно, что запуск этих ракет был бы невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет», — сказал Песков.

Россия знает и учитывает это, добавил он. Песков также назвал действия со стороны Украины варварским и подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) проводится именно для того, чтобы положить этим действиям конец.

«Лишение Киева возможности наносить такие варварские удары — одна из целей СВО», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Что касается переговоров по урегулированию украинского кризиса, то новой даты и места пока что нет, добавил Песков.

Вечером 10 марта киевскиий режим нанес ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек, 42 пострадали.

В российском Минздраве отметили, что девять пострадавших спецбортом доставят в Москву. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Глава региона назвал случившееся терактом. Он также объявил 11 марта днем траура по погибшим.

