Песков: запуск ракет ВСУ по Брянску был бы невозможен без британских специалистов

Евгения Алешина
Действия со стороны Украины назвали варварскими.

Запуск ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску был бы невозможен без специалистов из Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Очевидно, что запуск этих ракет был бы невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет», — сказал Песков.

Россия знает и учитывает это, добавил он. Песков также назвал действия со стороны Украины варварским и подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) проводится именно для того, чтобы положить этим действиям конец.

«Лишение Киева возможности наносить такие варварские удары — одна из целей СВО», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Что касается переговоров по урегулированию украинского кризиса, то новой даты и места пока что нет, добавил Песков.

Вечером 10 марта киевскиий режим нанес ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек, 42 пострадали.

В российском Минздраве отметили, что девять пострадавших спецбортом доставят в Москву. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Глава региона назвал случившееся терактом. Он также объявил 11 марта днем траура по погибшим.

Ранее 5-tv.ru писал, что ответ на атаку в Брянске определят российские военные.

