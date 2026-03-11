Лыжник Иван Голубков завоевал третье для России золото Паралимпиады

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 58 0

Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Россия на Паралимпиаде — новости

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский лыжник Иван Голубков стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх, которые проходят в Милане, передают РИА Новости.

Спортсмену, который вступал в классе LW 11.5 (поражения нижней конечности и туловища) не было равных в гонке с раздельным стартом на десять километров в положении сидя. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Золотая награда Голубкова стала для России третьей на Паралимпиаде. Ранее награду высшей пробы выиграла Варвара Ворончихина в супергиганте. Также спортсменка завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске.

Анастасия Багиян одержала победу в лыжном классическом спринте в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения.

Всего на счету российской команды пять медалей Игр — три золотые и две бронзовые.

Паралимпийские Игры 2026 года стартовали 6 марта и продлятся до 15 числа. Россию на соревнованиях представляют шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
Выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%
13:41
ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
13:40
Бойцу, в одиночку оборонявшему позицию 68 дней, присвоили звание Героя России
13:40
Четвероногий спаситель: собака обнаружила у женщины рак легких
13:30
Торчащая из асфальта арматура проткнула пассажирку автомобиля на Камчатке
13:20
Новый имидж и грандиозные планы: певица Слава возвращается к гастролям

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
«Рыдаю третьи сутки»: стал известен диагноз Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео