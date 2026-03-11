«Создание семьи»: Селена Гомес и Бенни Бланко готовятся стать родителями

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Малыш может появиться у супругов к концу 2026 года.

Когда Селена Гомес и Бенни Бланко заведут ребенка

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Селена Гомес и Бенни Бланко ищут способы стать родителями

Певица Селена Гомес и ее муж, продюсер Бенни Бланко, планируют пополнение в семье и рассматривают варианты суррогатного материнства или усыновления. Об этом сообщает Radar Online.

Гомес и Бланко официально оформили свои отношения в сентябре. Теперь они намерены как можно скорее завести детей.

По словам инсайдеров, 33-летняя исполнительница и ее 37-летний супруг единогласно решили не откладывать родительство на потом.

Близкие к паре источники утверждают, что пара уже детально изучила процессы суррогатного материнства и усыновления.

Они также активно консультируются с друзьями, имеющими подобный опыт.

«Поднимите тему создания семьи с Бенни или Селеной, и вы услышите о том, как они оба спешат. Они хотят, чтобы это произошло сейчас, а не позже», — поделился осведомленный информатор.

Такое решение продиктовано состоянием здоровья Гомес, которое не позволяет ей выносить ребенка самостоятельно. Основательница косметического бренда Rare Beauty ранее перенесла трансплантацию почки из-за системной красной волчанки — неизлечимого аутоиммунного заболевания.

Кроме того, певица принимает препараты для терапии биполярного расстройства.

«У меня много медицинских проблем, которые поставили бы мою жизнь и жизнь ребенка под угрозу. Это было то, что мне пришлось оплакивать некоторое время», — признавалась Селена.

Она также отметила, что считает благословением наличие альтернативных путей стать матерью.

Отмечается, что родительница артистки, Мэнди Тифи, также была приемным ребенком. Это делает тему усыновления близкой для их семьи.

Окружение пары верит, что малыш появится у супругов еще до конца текущего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
16:56
После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
16:56
Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области
16:55
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
16:52
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
16:47
Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео