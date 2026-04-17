«Не буду ограничивать»: дочь Агаты Муцениеце уже определилась с профессией

Дочь Агаты Муцениеце хочет стать актрисой

Дочь актеров Агаты Муцениеце (в браке — Дранга) и Павла Прилучного решила связать свою жизнь с кино и театром, как ее родители. Об этом звездная мама десятилетней Мии сообщила в беседе с VOICE.

На весеннем бранче издания Муцениеце появилась вместе с дочерью и поделилась успехами наследницы.

Актриса отметила, что Мия уже начала посещать театральную студию и проявляет серьезный интерес к творческой деятельности.

Несмотря на юный возраст, девочка самостоятельно выбрала для себя множество дополнительных занятий, включая гимнастику и конный спорт, что делает ее график крайне плотным.

Муцениеце уточнила, что не намерена ограничивать профессиональный выбор дочери.

«Я считаю, что каждый должен сам выбирать, что он хочет делать. Главное, чтобы ребенок был счастлив. И вообще человек, если он выбирает профессию по сердцу, он, считай, не работает, а наслаждается тем, чем занимается. Хочет быть актрисой, пожалуйста. Все мы должны проходить какие-то разочарования в этой жизни», — подчеркнула артистка.

Многодетная мать откровенно призналась, что совмещать плотный рабочий график, занятия спортом и воспитание троих детей ей помогают ассистенты.

У Агаты, помимо Мии, подрастает 13-летний сын Тимофей от брака с Павлом Прилучным, а также младшая дочь, родившаяся в декабре 2025 года в браке с аккордеонистом Петром Дрангой.

Этим летом артистка планирует вернуться к активным съемкам в кино, отметив, что уже успела соскучиться по работе.

