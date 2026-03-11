Россиян предупредили о штрафе за стаканчик кофе в общественном транспорте

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Открытая тара значительно повышает риск возникновения конфликтной ситуации.

Можно ли ездить с кофе навынос в автобусе или метро: штрафы

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Распитие кофе без защитной крышки в общественном транспорте может стать поводом для наложения штрафа на пассажира. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление юриста Михаила Салкина.

Эксперт подчеркнул, что общефедерального регламента, запрещающего безалкогольные напитки в салонах, не существует. Однако это не освобождает граждан от ответственности перед правилами перевозчиков.

По его словам, компании наделены полномочиями вводить локальные ограничения для обеспечения комфорта и чистоты в салоне.

По словам правозащитника, в нормах пользования транспортом, например в московской подземке, фиксируются требования не портит одежду других пассажиров и не загрязнят вагоны.

Юрист отметил, что открытая тара значительно повышает риск возникновения конфликтной ситуации. В случае фиксации нарушения гражданину может грозить официальное предупреждение или административный штраф, размер которого составляет одну тысячу рублей.

При этом использование стакана с плотной крышкой минимизирует вероятность претензий. В таком случае доказать факт порчи чужого имущества гораздо сложнее.

Салкин резюмировал, что судебная практика по подобным спорам на данный момент практически отсутствует. Однако юридически перевозчик имеет право настоять на санкциях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
16:56
После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
16:56
Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области
16:55
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
16:52
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
16:47
Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео