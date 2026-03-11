Россиян предупредили о штрафе за стаканчик кофе в общественном транспорте

Распитие кофе без защитной крышки в общественном транспорте может стать поводом для наложения штрафа на пассажира. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление юриста Михаила Салкина.

Эксперт подчеркнул, что общефедерального регламента, запрещающего безалкогольные напитки в салонах, не существует. Однако это не освобождает граждан от ответственности перед правилами перевозчиков.

По его словам, компании наделены полномочиями вводить локальные ограничения для обеспечения комфорта и чистоты в салоне.

По словам правозащитника, в нормах пользования транспортом, например в московской подземке, фиксируются требования не портит одежду других пассажиров и не загрязнят вагоны.

Юрист отметил, что открытая тара значительно повышает риск возникновения конфликтной ситуации. В случае фиксации нарушения гражданину может грозить официальное предупреждение или административный штраф, размер которого составляет одну тысячу рублей.

При этом использование стакана с плотной крышкой минимизирует вероятность претензий. В таком случае доказать факт порчи чужого имущества гораздо сложнее.

Салкин резюмировал, что судебная практика по подобным спорам на данный момент практически отсутствует. Однако юридически перевозчик имеет право настоять на санкциях.

