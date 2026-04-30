Монархия на бесхозных землях: в Швейцарии объявился самопровозглашенный король

Лилия Килячкова
Мужчина сумел легально захватить более сотни земельных участков и дорог по всей стране.

Фото: Instagram*/jonas_lauwiner

В Швейцарии член муниципального совета города Бугдорф Йонас Лаувинер провозгласил себя королем и оформил в собственность 148 земельных участков по всей территории страны. Об этом сообщила британская газета The Times.

Согласно имеющейся информации, 31-летний Йонас еще несколько лет назад короновал себя. Он пошил себе стилизованную военную форму и пурпурную мантию, учредил Орден Заслуг, основал «имперский банк» — фонд, который распоряжается землями и оперирует вымышленной валютой.

На текущий момент под контролем Лаувинера находится порядка 117 тысяч квадратных метров земли, включая лесные массивы и действующие автомобильные дороги. Свой успех мужчина объясняет знанием юридических тонкостей. Швейцарское законодательство позволяет бесплатно забирать в собственность бесхозные объекты через подачу заявления в муниципалитет.

В распоряжении «короля» оказались 83 дорожных участка, которыми ежедневно пользуются рядовые граждане. Теперь Лаувинер извлекает выгоду, требуя от владельцев соседних домов плату за содержание проезжей части и продавая разрешения на проезд или проведение строительных работ. У своего дома, который он называет дворцом, предприимчивый швейцарец разместил списанный бронетранспортер Mowag Pirat.

Несмотря на эпатажный образ и манию величия, Йонас утверждает, что его главной целью является желание оставить след в истории, а не захват реальной государственной власти. Деятельность Лаувинера уже спровоцировала юридические споры в нескольких кантонах, власти которых начали экстренно менять правила регистрации заброшенных земель.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

