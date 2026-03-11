Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Министр спорта исламской республики назвал американское правительство «коррумпированным» и напомнил об убийстве Али Хаменеи.

Будет ли сборная Ирана по футболу играть в чемпионате мира

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch

Национальная сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира. Об этом заявил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали, его слова передает портал Marca.

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира», — сказал он, ссылаясь на убийство аятоллы Али Хаменеи.

Кроме того, в результате агрессии США и Израиля погибли тысяч мирных жителей, а Ирану «навязали две войны», добавил Доньямали. Чемпионат мира по футболу должен пройти в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.

До этого, 28 февраля, президент иранской Федерации футбола Мехди Тадж выражал сомнение в участии страны в чемпионате в этом году на фоне боевых действий.

Эскалация на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

После гибели Али Хаменеи верховным лидером Ирана стал его сын — Моджтаба Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану.

Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
