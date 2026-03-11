ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану

Евгения Алешина
Ведомство назвало атаку масштабной.

Израиль атаковал Ливан и Иран

Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA

Война в Иране Война Израиля и Ирана

ЦАХАЛ начал масштабные волны авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны в своем Telegram-канале.

«Силы ЦАХАЛ начали серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского террористического режима. Одновременно с этим силы ЦАХАЛ проводят еще одну серию ударов по инфраструктуре террористической организации „Хезболла“ в Бейруте», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре взрыва прогремели в Бахрейне. В стране сработали сирены, призывающие жителей укрыться в безопасном месте.

