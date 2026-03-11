«Своего рода трюк»: почему мы чувствуем холод из-за мятных конфет

Science Daily: холод в мятных конфетах ощущается из-за сигналов в головном мозге

Специалисты из Университета Дьюка в США объяснили механизм возникновения ощущения холода при употреблении продуктов с содержанием мяты. Об этом сообщает Science Daily.

Исследователи установили, что за подобную реакцию организма отвечает специфический белковый канал TRPM8. Данный элемент выполняет функцию своеобразного биологического датчика температуры, который посылает соответствующие сигналы в головной мозг при контакте с внешними раздражителями.

В ходе научной работы эксперты применили технологию криоэлектронной микроскопии, которая позволила детально рассмотреть застывшие белковые структуры под воздействием электронного луча. Ученые выяснили, что TRPM8 реагирует на ментол практически так же, как на реальное понижение температуры, хотя физического охлаждения тканей не происходит.

«Воздействие ментола — это своего рода трюк. Ментол прикрепляется к определенной части канала и заставляет его открыться, как при воздействии низкой температуры. Поэтому, хотя ментол на самом деле ничего не замораживает, ваше тело получает тот же сигнал, как если бы вы прикоснулись ко льду», — подчеркнул соавтор исследования Хек-Джун Ли.

Таким образом, растительное вещество имитирует термическое воздействие, используя разные участки одного и того же белка.

Изучение работы данного микроскопического «термометра» имеет важное прикладное значение для медицины будущего. По мнению научных сотрудников, детальное понимание процессов активации канала TRPM8 откроет новые возможности в терапии различных патологий.

В частности, полученные данные планируют использовать для разработки эффективных медикаментов против хронических болевых синдромов, мигреней и купирования неприятных симптомов при синдроме сухого глаза.

Раскрытие молекулярных тайн взаимодействия ментола с нервной системой позволит создавать препараты, точечно воздействующие на рецепторы без вреда для других функций организма.

