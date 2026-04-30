Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в вопросе рождаемости

Мурад Устаров
Он добавил, что власти продолжат поддерживать республику в этом направлении.

Российские регионы должны ориентироваться на Чечню в вопросах рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства высоко оценил высокие показатели рождаемости в регионе и подчеркнул, что при таком уровне страна решила бы демографические проблемы.

«Многие другие республики и субъекты России должны брать пример с Чечни. Если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов», — сказал он.

Президент также власти продолжат оказывать поддержку для сохранения позитивных тенденций в республике.

В декабре прошлого года Путин назвал хорошей практику вступать в брак в раннем возрасте и призвал граждан России брать пример с народов Кавказа. В качестве примера он привел семью Кадырова.

Ранее глава государства заявил, что поддержка демографии и многодетных семей является приоритетной задачей для страны.

