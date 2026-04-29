Россиян научили жарить шашлык

Андрей Черненко
При покупке мяса обращайте внимание на состав и дату фасовки.

Как правильно жарить шашлык: советы

Роспотребнадзор перечислил правила приготовления шашлыка

Шашлык готовится в среднем 15-20 минут. Готовое мясо лучше хранить в холодильнике не дольше 36 часов, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, при наличии хороших углей шашлык прожаривается за 15-20 минут. Если после отдыха остался готовый шашлык, то его следует нарезать, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Таким образом его можно хранить до 36 часов», — говорится в сообщении.

Для проверки готовности шашлыка нужно сделать надрезы на мясе и проткнуть их зубочисткой или ножом. Если сок прозрачный, мясо готово. Если сок розоватый, шашлык еще не прожарился.

При покупке мяса обращайте внимание на состав и дату фасовки. Избегайте готовых маринадов с сильным запахом и сомнительным внешним видом. Не забывайте о личной гигиене: мойте руки перед едой и тщательно промывайте овощи и зелень.

Тысячи россиян уже открыли сезон шашлыков. И нередко такие пикники заканчиваются пожарами. Любители мяса с дымком разводят костры в запрещенных местах. Жители Петербурга, например, вовсю штурмуют лесопарки, скверы и набережные. На сколько придется раскошелиться нарушителям — читайте в материале 5-tv.ru.

Россиян научили жарить шашлык
