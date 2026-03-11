«Скрудж Макдак»: утка проглотила золотые самородки стоимостью 138 тысяч рублей

SСМР: в Китае утка проглотила золотые самородки стоимостью 138 тысяч рублей

Житель китайской провинции Хунань обнаружил в желудке разделанной к ужину утки золотые самородки стоимостью около 138 тысяч рублей. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мужчина по фамилии Лью планировал приготовить для своих близких домашнюю птицу, однако в процессе потрошения наткнулся на твердые частицы желтого цвета. Позже эксперты подтвердили, что находка является драгоценным металлом весом около десяти граммов.

Специалисты оценили общую стоимость извлеченных крупиц в 12 тысяч юаней, что эквивалентно внушительной сумме в российской валюте — 138 тысяч рублей.

Неожиданное богатство, по мнению специалистов, попало в организм птицы естественным путем во время поиска пищи на водоеме. Предполагается, что утка, ныряя на речное дно, заглатывала камни и ил для улучшения пищеварения и случайно употребила вместе с ними золотые частицы.

Сам фермер Лью расценил это событие как божественное знамение и очень добрый знак свыше. Владелец «золотой» птицы публично поделился своей радостью, выразив твердую уверенность в том, что такая редкая удача станет залогом процветания и жизненного успеха для всей его семьи на протяжении всего следующего года.

