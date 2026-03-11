Число погибших в Брянске после ударов ВСУ выросло
Десятки пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Количество погибших при ракетной атаке киевского режима на Брянск возросло до семи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«На сегодня у нас 7 человек погибших, 42 человека ранены», — сказал глава региона.
Вечером 10 марта киевские боевики нанесли ракетный удар по Брянску британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что атака была преднамеренной.
В области 11 марта объявлено днем траура по погибшим.
В Минздраве РФ отметил, что девять пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, спецбортом доставят в Москву. В Брянск уже прибыли восемь реанимационных бригад.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим целенаправленно наносит удары по гражданским объектам в России, из-за чего гибнут мирные жители.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ВСУ варварскими и добавил, что теракт был бы невозможен без участия Великобритании. Об этом писал 5-tv.ru.
