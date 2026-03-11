В Польше осквернили кладбище советских солдат

Посольство РФ в Польше: кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено

Кладбище советских воинов в польском Гданьске, на котором похоронены свыше трех тысяч бойцов, было осквернено нацистской символикой и лозунгами. Об этом сообщило посольство России в Польше в Telegram-канале.

«На центральный элемент кладбища — дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками — были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов», — говорится в публикации посольства.

Уточняется, что посольство уже направило властям Польши письмо с протестом, в котором огласило требование вернуть мемориальному объекту первоначальный облик. Также в письме потребовали найти и наказать виновных в осквернении кладбища и не допускать подобного в будущем.

