В Польше осквернили кладбище советских солдат

Лилия Килячкова
На центральном мемориале появились символы, прославляющие украинских нацистов.

Фото: x.com

Посольство РФ в Польше: кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено

Кладбище советских воинов в польском Гданьске, на котором похоронены свыше трех тысяч бойцов, было осквернено нацистской символикой и лозунгами. Об этом сообщило посольство России в Польше в Telegram-канале.

«На центральный элемент кладбища — дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками — были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов», — говорится в публикации посольства.

Уточняется, что посольство уже направило властям Польши письмо с протестом, в котором огласило требование вернуть мемориальному объекту первоначальный облик. Также в письме потребовали найти и наказать виновных в осквернении кладбища и не допускать подобного в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бойцу смешанных единоборств Зауру Исмаилову продлили арест до 13 августа 2026 года за «спарринг» с памятником. В декабре 2025 года Исмаилов выложил в сеть видео своей «разминки», в котором он отрабатывает удары на памятнике ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве. Теперь спортсмен обвиняется в осквернении памятника.

