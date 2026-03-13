«Такие сексуальные»: Пригожин о блюдах Валерии

Звездный продюсер похвалил кулинарное мастерство супруги и сделал ей комплимент.

Иосиф Пригожин: Валерия готовит очень сексуальные блюда

Продюсер Иосиф Пригожин очень любит блюда, приготовленные его женой, певицей Валерией. Недавно он сделал своей супруге неожиданный подарок. Об этом Пригожин рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.

По словам продюсера, недавно он преподнес артистке аэрогриль. Пригожин признался, что сделал это не только из практических соображений, но и с личным интересом.

«Сейчас я подарил гриль ей. Это аэрогриль. Я хочу, чтобы она мне готовила. Она готовит так же, как поет — вы даже не представляете», — отметил он.

Продюсер добавил, что кулинарные способности Валерии давно вызывают у него искреннее восхищение. По его словам, ее блюда всегда получаются яркими и даже «сексуальными в хорошем смысле этого слова» и доставляют ему настоящее удовольствие.

История любви Валерии и Иосифа Пригожина давно стала одной из самых обсуждаемых и устойчивых в российском шоу-бизнесе. Они познакомились в начале 2000-х годов, когда певица переживала непростой период в личной и профессиональной жизни. После расставания с предыдущим супругом и продюсером Александром Шульгиным Валерия искала новую творческую команду. Пригожин предложил ей сотрудничество, которое быстро переросло в личные отношения.

В 2004 году пара официально оформила брак. С тех пор они не только супруги, но и партнеры по работе: Пригожин занимается продюсированием проектов Валерии, сопровождает ее на гастролях и активно участвует в развитии ее музыкальной карьеры. В многочисленных интервью они признавались, что секрет их долгих отношений — взаимная поддержка, уважение и умение разделять профессиональную и личную сферы.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно собирает артистов, продюсеров и представителей индустрии. Мероприятие совмещено с благотворительным марафоном в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского. В течение дня в эфире радиостанции звучали призывы присоединиться к сбору средств на лечение и реабилитацию детей и молодых взрослых с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что участие в подобных инициативах считает важной частью жизни публичного человека. По его словам, известность дает возможность привлекать внимание к важным социальным темам и помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

Ранее Пригожин и Валерия поделились секретами жизненного успеха. На премьере шоу «Суперпозиция» они сошлись во мнении, что без четкой цели в жизни ничего не добиться.

