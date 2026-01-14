Продюсер Иосиф Пригожин: без цели в жизни ничего не получится

Без цели в жизни ничего никогда не получится. Такой позиции придерживаются музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и народная артистка РФ Валерия, свое мнение они выразили в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

«Самое главное — нельзя терять время. Время — как ракета: не успеете оглянуться, как наступит взрослая, другая жизнь», — считает Пригожин.

Продюсер убежден, что нужно каждый день делать что-то для своей цели, иначе можно потерять все возможности. Даже работая в режиме 24/7 вместе со своей звездной супругой, Пригожин упускал многие вещи, признался он.

«На прошлой неделе мы спали часа четыре всего за неделю. Казалось бы, мы уже постарше, можно отдохнуть и ничего не делать, а мы не останавливаемся на достигнутом, экспериментируем», — отметил он.

Пригожин считает, что нужно жить в режиме «вижу цель — не вижу препятствий», и тогда все получится. Валерия в свою очередь добавляет, что каждый должен чувствовать свое предназначение в жизни. Если он поймет, что ему нравится музыка — уже ничто не остановит его на пути к своей цели. Надо пробовать все, чтобы найти свое увлечение.

Пригожин также отметил, что для достижения цели необходимо заниматься самодисциплиной, иначе любое дело сложно довести до конца. Например, среди артистов много тех, кто не справляется в одиночку.

«Есть артисты, которые сами не способны быть двигателями. Для них нужен точный менеджмент», — объясняет Пригожин.

Продюсер привел в пример короля российской поп-эстрады, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, отметив, что он является редким примером отдельной творческой единицы, который является и музыкантом, и продюсером, и рекламщиком.

