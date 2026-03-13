«Пикировка с Яной»: Валерия о колкостях Киркорова про концерт Билана

Певица Валерия: колкости Киркорова в сторону Билана — продюсерская история

Высказывания Филиппа Киркорова о Диме Билане — не конфликт, а профессиональная ирония и творческая конкуренция. Такое мнение выразила певица Валерия в беседе с 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.

«Зная Филиппа, это чисто прикол. Он очень хорошо относится к Диме Билану и с большим уважением. Здесь, мне кажется, какая-то продюсерская пикировка — возможно, даже с Яной. Он сам себе продюсер, поэтому такие моменты бывают», — сказала Валерия корреспонденту 5-tv.ru.

Тема взаимоотношений артистов уже неоднократно становилась поводом для обсуждений в СМИ. Так, как ранее писал портал Vokrug.tv, Киркоров в эфире шоу «Маска» позволял себе ироничные комментарии в адрес Билана, рассуждая о его выступлениях и вокальных возможностях. При этом поп-король подчеркивал, что никто, кроме него, не смог бы столь органично исполнить сложную композицию, фактически признавая высокий уровень коллеги.

В другой публикации того же издания отмечалось, что Киркоров открыто восхищался профессиональными качествами певца, называя его «безупречным вокалистом» и подчеркивая, что равных ему на сцене немного.

В то же время, по информации SM.News, артист признавался, что их отношения нельзя назвать дружбой, хотя он не исключает возможности более близкого общения в будущем.

Комментируя подобные публичные пикировки, Валерия отметила, что в любой творческой среде возможны ревность или зависть, однако воспитанные люди стараются не демонстрировать негативные эмоции открыто.

«Зависть, наверное, существует, и какая-то ревность тоже. Но это вообще свойственно людям — не только шоу-бизнесу. Просто воспитанные люди не проявляют свои плохие качества», — добавила певица.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно объединяет популярных исполнителей, продюсеров и представителей индустрии. Церемония прошла в формате благотворительного марафона: гости и зрители могли поддержать подопечных Фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о своем первом публичном выступлении. Поп-король признался, что дебют запомнился ему прежде всего волнением.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.