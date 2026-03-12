Дело не в деньгах: Валерия о нежелании звезд отменять концерты

Певица Валерия: отмена концерта не всегда зависит от состояния артиста

Народная артистка России, певица Валерия, высказалась на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского, по болезненной для индустрии теме — нужно ли артистам выступать, если они серьезно заболели. Поводом для обсуждения стал скандал вокруг концерта певицы Славы в Пензе, который вызвал бурную реакцию зрителей и коллег по сцене.

В разговоре с корреспондентом 5-tv.ru Валерия подчеркнула, что решение об отмене концерта редко зависит только от состояния артиста. По ее словам, выступление — это сложный процесс, за которым стоят значительные финансовые вложения и ответственность перед публикой.

«Отмена концерта была бы катастрофой для организаторов. Когда часто говорят: „А почему не отменят?“ — люди не понимают, что это огромные затраты. Они оплачивают рекламу, которая сейчас стоит безумных денег. Чтобы перенести концерт, нужно снова столько же вложить — и дальше математика не бьется. Это заведомые убытки», — объяснила певица.

Артистка призналась, что и сама сталкивалась с ситуацией, когда приходилось выходить на сцену в тяжелом состоянии. По ее словам, однажды после выступления ее прямо из зала увезли в клинику с односторонним воспалением легких.

Скандал вокруг выступления Славы в Пензе стал одним из самых обсуждаемых событий последних недель. Как ранее писал 5-tv.ru, во время концерта между певицей и одной из зрительниц произошел конфликт: женщина прорвалась на сцену и вступила с артисткой в перепалку. По мнению Валерии, ситуация во многом стала возможной из-за непрофессиональных действий службы безопасности площадки.

«Если не нравится — выйди, напиши жалобу, потом попроси вернуть деньги. Но ты не имеешь права заходить на сцену — это вопрос безопасности. Как охрана это допустила? Честно, я в шоке. А вдруг у нее был бы нож или еще что-то», — заявила исполнительница.

При этом Валерия отметила, что и сама Слава допустила ошибку, вступив в эмоциональный спор со зрительницей. По мнению певицы, артистке стоило дождаться, пока нарушительницу выведут из зала, чтобы не усугублять конфликт и не портить атмосферу концерта.

После выступления часть зрителей выразила недовольство как самим инцидентом, так и состоянием певицы. В социальных сетях появились предположения, что артистка могла быть нетрезва или выступала под фонограмму. Позже Слава записала видеообращение, в котором объяснила, что плохо себя чувствовала из-за гайморита, боли в ухе и плече и принимала сильнодействующие лекарства. Отменить концерт, по ее словам, она не могла — в противном случае ей пришлось бы выплатить крупную неустойку.

Ситуация стала поводом для широкой дискуссии о границах профессиональной ответственности артистов. Одни пользователи считают, что выход на сцену в тяжелом состоянии — проявление уважения к зрителям и команде, другие уверены, что здоровье должно оставаться безусловным приоритетом.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» в этом году прошла в формате благотворительного марафона. Артисты и гости мероприятия поддержали подопечных Фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями головного мозга. В такой атмосфере разговор о цене сценической ответственности прозвучал особенно остро — как напоминание о том, что за блеском шоу-бизнеса часто стоят непростые решения и личные жертвы.

