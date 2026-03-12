Путин обсудил с президентами ОАЭ и Азербайджана ситуацию на Ближнем Востоке

Эфирная новость 24 0

В центре внимания — урегулирование конфликта, которое возможно лишь с помощью переговоров.

Фото, видео: Алексей Никольский/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О ситуации на Ближнем Востоке сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин созвонился с президентами Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. В центре внимания — урегулирование конфликта, которое возможно лишь с помощью переговоров.

В разговоре с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном российский лидер выразил признательность за помощь нашим гражданам, которые сейчас находятся в Эмиратах. А еще — поздравил коллегу с 65-летием.

В телефонной беседе с лидером Азербайджана Владимир Путин выразил благодарность за содействие в эвакуации наших граждан из Ирана. А также — за доставку гуманитарной помощи из России через территорию республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву
3:35
В Брянской области объявлен день траура после ракетной атаки боевиков ВСУ
3:12
Путин обсудил с президентами ОАЭ и Азербайджана ситуацию на Ближнем Востоке
2:55
Частицы пластика в пище: почему не стоит замораживать продукты в обычных пакетах
2:36
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
2:17
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Точно в цель: уничтожены пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео