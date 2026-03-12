Путин обсудил с президентами ОАЭ и Азербайджана ситуацию на Ближнем Востоке

О ситуации на Ближнем Востоке сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин созвонился с президентами Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. В центре внимания — урегулирование конфликта, которое возможно лишь с помощью переговоров.

В разговоре с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном российский лидер выразил признательность за помощь нашим гражданам, которые сейчас находятся в Эмиратах. А еще — поздравил коллегу с 65-летием.

В телефонной беседе с лидером Азербайджана Владимир Путин выразил благодарность за содействие в эвакуации наших граждан из Ирана. А также — за доставку гуманитарной помощи из России через территорию республики.

