Штрафы за жестокое обращение с животными хотят увеличить до миллиона рублей

Борис Сатаров
Действующее законодательство не в полной мере учитывает степень общественной опасности таких преступлений.

Когда увеличат штрафы за жестокое обращение с животными

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, предусматривающий повышение штрафа за жестокое обращение с животными до миллиона рублей. С документом ознакомились «Известия».

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не в полной мере учитывает степень общественной опасности таких преступлений.

«Несмотря на проводимую государством политику по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга — когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак и других общественных пространствах», — говорится в документе.

Приманки часто оставляют во дворах, вблизи детских площадок. Никто не может гарантировать, что ребенок не съест отравленный кусок, подчеркнул Гибатдинов, говоря о необходимости принятия закона. Кроме того, нужно помнить, что для многих людей домашние животные — это такие же члены семьи, как и люди.

Для предотвращения подобных случаев предлагается внести изменения в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, предлагается добавить новую часть, которая будет предусматривать отдельное наказание за преступления, совершенные с использованием методов, угрожающих общественной безопасности. К таким преступлениям относится, например, разбрасывание отравляющих веществ в общественных местах. Также предлагается ужесточить наказание за повторные нарушения и за действия, совершенные с особой жестокостью.

За подобные деяния предлагается назначить штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в объеме заработной платы либо иного дохода виновного за период от двух до пяти лет. Кроме того, могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным конфискацией дохода или без таковой.

