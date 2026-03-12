Хищная птица в неволе: почему быть подкаблучником нормально

Психолог Копецкая: большая часть мужчин с радостью отдаются во власть женщины

Слово «подкаблучник» в разговорной речи обычно звучит как насмешка. Им называют мужчину, который во всем слушается жену и не стремится спорить с ее решениями. Однако психолог Александра Копецкая предлагает взглянуть на это явление иначе: за внешней мягкостью мужа может скрываться вполне естественная и даже гармоничная модель отношений. Подробности в материале 5-tv.ru.

Подкаблучник — не научный термин

По словам специалиста, слово «подкаблучник» не относится к профессиональной психологической терминологии.

«Я бы не стала говорить о том, что в психологии есть какой-то профессиональный аналог понятия «подкаблучник», — отмечает психолог.

Психология иногда заимствует бытовые выражения, но чаще всего они остаются лишь профессиональным жаргоном, а не полноценными научными терминами. Поэтому рассматривать «подкаблучника» как отдельный психологический тип, по мнению эксперта, некорректно.

Вместо этого психолог советует обращать внимание на культурное и историческое происхождение самого слова.

Откуда взялось это слово

Существует версия, связывающая происхождение слова с соколиной охотой, которая была популярна среди русской знати. Хищных птиц — соколов, кречетов или беркутов — приручали с помощью специального колпака, который надевали на голову птицы. Он назывался «колобук».

Таких птиц иногда называли «подколобучниками» — то есть теми, кто находится под колобуком, под контролем человека. Как объясняет психолог, термин «подколобучник» подразумевал содержание в неволе и подчинение чужой воле хищной птицы.

Со временем это слово могло трансформироваться и войти в разговорную речь уже в другом значении. При этом сама метафора, по словам эксперта, не обязательно говорит о слабости мужчины.

Почему многие мужчины сами выбирают такую роль

По мнению психолога, в отношениях между мужчиной и женщиной нет ничего странного в том, что мужчина старается угодить своей партнерше. Более того, это может быть естественной частью семейной жизни.

«Когда мужчина вступает в отношения с женщиной, целью создания семьи является как минимум осчастливить друг друга», — говорит специалист. Для этого важно понимать желания партнера. «Чтобы сделать женщину счастливой, нужно хотя бы спросить у нее, что ей нужно», — отмечает она.

По словам психолога, многие мужчины действительно добровольно принимают более мягкую роль в семье.

«Большая часть мужчин, которые способны любить, с радостью отдаются во власть своей женщины», — объясняет Копецкая.

Когда забота превращается в потерю самостоятельности

Иногда в семье может возникать перекос. Психолог отмечает, что чрезмерная опека со стороны женщины способна постепенно лишить мужчину инициативы.

«Женщины сами способны портить своих мужей», — говорит специалист.

По ее словам, дело не всегда в воспитании или влиянии родителей. Иногда мужчина действительно был самостоятельным, но со временем привыкает к тому, что решения принимает партнер.

В результате мужчина может постепенно утратить инициативу, а отношения становятся менее равноправными.

Как мужчине вернуть баланс в отношениях

Если мужчина чувствует, что утратил самостоятельность, психолог советует постепенно возвращать баланс в отношениях. Для этого важно не позволять чрезмерной опеке и снова брать на себя часть решений.

«Нужно добровольно брать на себя какие-то решения», — советует Копецкая.

Иногда достаточно просто проявить инициативу и предложить женщине передохнуть от роли главного организатора.

«Чем женщина счастливее, тем счастливее мужик», — подчеркивает эксперт.

Важно помнить и о природе отношений. Мужчина, даже уступая в каких-то вопросах, остается опорой семьи.

