Весна принесла болезни: в 20 регионах России взлетела заболеваемость ОРВИ
Погодные колебания и авитаминоз снижают иммунитет россиян.
В 20 регионах России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
Резкое потепление подстегнуло уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Как подсчитали «Известия», количество зараженных выросло минимум в двух десятках регионов.
В Санкт-Петербурге за неделю этот показатель увеличился на пять процентов, а в Ленобласти сразу на 20 процентов.
Эксперты подчеркивают, что всему виной более теплый и влажный весенний воздух — он лучше переносит вирус. А погодные колебания и авитаминоз способствуют снижению иммунитета.
