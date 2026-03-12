Весна принесла болезни: в 20 регионах России взлетела заболеваемость ОРВИ

Погодные колебания и авитаминоз снижают иммунитет россиян.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В 20 регионах России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

 

Резкое потепление подстегнуло уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Как подсчитали «Известия», количество зараженных выросло минимум в двух десятках регионов.

В Санкт-Петербурге за неделю этот показатель увеличился на пять процентов, а в Ленобласти сразу на 20 процентов.

Эксперты подчеркивают, что всему виной более теплый и влажный весенний воздух — он лучше переносит вирус. А погодные колебания и авитаминоз способствуют снижению иммунитета.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Весна принесла болезни: в 20 регионах России взлетела заболеваемость ОРВИ
