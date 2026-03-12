Песков: пресс-служба Кремля будет публиковать брифинги в видео формате

Пресс-служба Кремля будет публиковать ежедневные брифинги в видеоформате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первая подобная публикация с брифингом Пескова была размещена в официальном канале Кремля в мессенджере Max 11 марта. Он разговаривал с журналистами, сидя на фоне бренд-волла с гербом России, символикой пресс-службы президента и флагом.

После чего Пескова попросили поделиться впечатлениями от подобного опыта и уточнили, будут ли еще публиковаться видео-брифинги.

«По мере возможности будем практиковать», — ответил он.

На протяжении последних десяти лет представитель Кремля общался со СМИ по телефону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков призвал Telegram строго соблюдать законы России и вести диалог с властями. Это поможет избежать его блокировки в РФ. В Кремле осведомлены о взаимодействии с представителями этого мессенджера.

Платформа проигнорировала более 150 тысяч требований удалить контент, который запрещен в России. Это и стало основанием для блокировки Telegram.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.