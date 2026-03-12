Песков: пресс-служба Кремля будет публиковать брифинги в видео формате

Последние десять лет общение представителя президента РФ и СМИ проходило по телефону.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Пресс-служба Кремля будет публиковать ежедневные брифинги в видеоформате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Первая подобная публикация с брифингом Пескова была размещена в официальном канале Кремля в мессенджере Max 11 марта. Он разговаривал с журналистами, сидя на фоне бренд-волла с гербом России, символикой пресс-службы президента и флагом.
После чего Пескова попросили поделиться впечатлениями от подобного опыта и уточнили, будут ли еще публиковаться видео-брифинги.
«По мере возможности будем практиковать», — ответил он.
На протяжении последних десяти лет представитель Кремля общался со СМИ по телефону.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков призвал Telegram строго соблюдать законы России и вести диалог с властями. Это поможет избежать его блокировки в РФ. В Кремле осведомлены о взаимодействии с представителями этого мессенджера.
Платформа проигнорировала более 150 тысяч требований удалить контент, который запрещен в России. Это и стало основанием для блокировки Telegram.
