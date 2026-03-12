Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки

Представитель Кремля указал на необходимость гибкого контакта для решения накопившихся проблем.
Песков призвал Telegram соблюдать законы РФ и вести диалог с властями
Мессенджеру Telegram следует строго выполнять требования российского законодательства и поддерживать конструктивное взаимодействие с государственными органами. Об этом 12 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.
26 февраля в Роскомнадзоре заявили, что у ведомства нет дополнительной информации по поводу возможной блокировки Telegram в апреле 2026 года. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что мессенджер проигнорировал свыше 150 тысяч требований удалить контент, который запрещен в России.
Это стало основанием для решения Роскомнадзора замедлить работу соцсети из-за несоблюдения законодательства.
11 февраля Песков заявил, что законы, принятые в России относительно Telegram, необходимо соблюдать. Он также подтвердил, что в Кремле осведомлены о взаимодействии с представителями этого мессенджера.
