Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 58 0

Представитель Кремля указал на необходимость гибкого контакта для решения накопившихся проблем.

Как Telegram может избежать блокировки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/KOR_/Артем Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков призвал Telegram соблюдать законы РФ и вести диалог с властями

Мессенджеру Telegram следует строго выполнять требования российского законодательства и поддерживать конструктивное взаимодействие с государственными органами. Об этом 12 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

26 февраля в Роскомнадзоре заявили, что у ведомства нет дополнительной информации по поводу возможной блокировки Telegram в апреле 2026 года. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что мессенджер проигнорировал свыше 150 тысяч требований удалить контент, который запрещен в России.

Это стало основанием для решения Роскомнадзора замедлить работу соцсети из-за несоблюдения законодательства.

11 февраля Песков заявил, что законы, принятые в России относительно Telegram, необходимо соблюдать. Он также подтвердил, что в Кремле осведомлены о взаимодействии с представителями этого мессенджера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву
3:35
В Брянской области объявлен день траура после ракетной атаки боевиков ВСУ
3:12
Путин обсудил с президентами ОАЭ и Азербайджана ситуацию на Ближнем Востоке
2:55
Частицы пластика в пище: почему не стоит замораживать продукты в обычных пакетах
2:36
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
2:17
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Точно в цель: уничтожены пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео